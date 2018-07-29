2018-07-29T13:50:26+03:00
Общество

Фестиваль KAMWA отменили из-за плохой погоды

Пермяки смогут вернуть деньги за билеты
Поделиться:
Фото из группы фестиваля "ВКонтакте"Фото из группы фестиваля "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

С 27 июля в Пермском районе проходил фестиваль KAMWA. Но сегодня, 29 июля, его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлекли за собой технические неполадки.

- Организаторами в экстренном порядке принято решение, что вся программа фестиваля на сегодня отменяется, - сообщили в официальной группе фестиваля. - Приносим свои извинения. Мы приступаем к сворачиванию работы всех площадок и к ликвидации последствий ночного урагана. Благодарим всех за поддержку и понимание.

Организаторы сообщили, что пермяки, которые купили билеты на фестиваль на 29 июля, могут осуществить возврат денежных средств по месту их приобретения.

Кстати, аналитическое агентство ТурСтат составил рейтинг самых интересных событий в эти выходные. В ТОП-5 туристических поездок вошел и прикамский фестиваль KAMWA-2018. Кроме того, россиянам предлагают отправиться в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в Подмосковье — на исторический «Зарайский ратный сбор».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные