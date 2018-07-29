Фестиваль KAMWA отменили из-за плохой погоды

29 Июль 13:47 2018-07-29T13:50:26+03:00

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С 27 июля в Пермском районе проходил фестиваль KAMWA. Но сегодня, 29 июля, его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлекли за собой технические неполадки.

- Организаторами в экстренном порядке принято решение, что вся программа фестиваля на сегодня отменяется, - сообщили в официальной группе фестиваля. - Приносим свои извинения. Мы приступаем к сворачиванию работы всех площадок и к ликвидации последствий ночного урагана. Благодарим всех за поддержку и понимание.

Организаторы сообщили, что пермяки, которые купили билеты на фестиваль на 29 июля, могут осуществить возврат денежных средств по месту их приобретения.

Кстати, аналитическое агентство ТурСтат составил рейтинг самых интересных событий в эти выходные. В ТОП-5 туристических поездок вошел и прикамский фестиваль KAMWA-2018. Кроме того, россиянам предлагают отправиться в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в Подмосковье — на исторический «Зарайский ратный сбор».