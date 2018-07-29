Пропавшего в Перми 10-летнего мальчика нашли

29 Июль 11:41 2018-07-29T11:41:22+03:00

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10-летнего школьника Данила З., который пропал в районе Кислотных дач, нашли. Напомним, еще в пятницу, три дня назад, мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе. Данил отпросился в туалет и сбежал. Отец мальчика пояснил, что раньше сын иногда уходил из дома, но на более короткий срок. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что ребенка разыскивают полицейские.

- С сыном все хорошо, - рассказали его родственники. – Он говорит, что все это время был у друга.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают мужчину, который пропал во время сплава. Житель Чусового 42-летний Александр Шишкин отправился на сплав вместе с друзьями. Днем 21 июля он последний раз выходил на связь с родными. По предварительной информации, Александр может находиться в районе деревень Казаево и Шушпанка.