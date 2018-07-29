2018-07-29T07:59:08+03:00
Общество

Пермяк приревновал возлюбленную и ударил ее ножом

Его задержали сотрудники полиции
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В одной из квартир дома по улице Ивана Франко 33-летний безработный мужчина распивал спиртные напитки со своей 32-летней сожительницей. Между ними произошла ссора из-за того, что пермяк приревновал девушку.

- Мужчина схватил нож и ударил возлюбленную, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Потерпевшая госпитализирована в больницу. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Соликамске 46-летний мужчина из ревности убил свою сожительницу. Утром 17 июля в комнате общежития, расположенного в центре Соликамска, безработный мужчина в пьяном угаре приревновал свою сожительницу и жестоко ее избил. Женщина от полученных травм скончалась, сообщили в краевом следственном комитете.

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