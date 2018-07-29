В Перми снизился уровень безработицы

29 Июль 07:41 2018-07-29T07:41:07+03:00

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В Центре занятости населения рассказали об итогах работы. В данный момент в центре зарегистрировались 3 165 человек.

- Уровень регистрируемой безработицы на июль 2018 года составляет 0,59 % к численности рабочей силы по Перми, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю, - рассказали в пресс-службе Центра занятости населения. - Сейчас у нас есть 8 828 вакансий, из них чуть меньше половины – рабочие профессии. С начала года мы уже трудоустроили 7 009 человек, из них 575 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Также за этот период 637 безработных получили услугу по психологической поддержке, а 855 пермяков – услугу по социальной адаптации на рынке труда.

- Направлены на профессиональное обучение 547 человек из числа безработных, 117 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 30 пенсионеров, - добавили в Центре занятости населения.