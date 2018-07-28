Двое пермяков едва не утонули, пытаясь переплыть Мотовилихинский пруд

28 Июль 20:07 2018-07-28T20:07:42+03:00

На пруду в Мотовилихе всегда много отдыхающих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Очередной жаркий день в Перми едва не закончился очередной трагедией на воде. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в субботу, 28 июля, около 12 часов дня поступило сообщение о том, что в Перми, на Мотовилихинском пруду, тонут двое мужчин.

На месте выяснилось, что двое пермяков, отдыхая на пляже у пруда, решили переплыть пруд. Доплыв до середины, они поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Несознательные купальщики начали кричать и звать на помощь.

Как сообщили в МЧС, тонущих горожан вытащили из воды спасатели городской службы спасения. Мужчин эвакуировали и доставили на берег. Спасенным 30 и 49 лет, от медицинской помощи они отказались.

- Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: залогом безопасности являются соблюдение правил поведения при нахождении в лодке и дисциплина пребывания около водоема! - сообщается на сайте ведомства. - Берегите свою жизнь и жизнь своих детей, не оставляйте их без присмотра.