Куда сходить в выходные: в пермском парке Горького начинается фестиваль "Супер-Дети"

28 Июль 09:50 2018-07-28T09:50:49+03:00

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В субботу, 28 июля, в парке Горького в Перми состоится супер-событие - фестиваль талантов «Супер-Дети». Как рассказали организаторы мероприятия, на главной сцене парка Горького выступят более 100 ребят из различных уголков нашего края: Перми и Пермского района, Верещагино, Чернушки, Добрянского района, Кизела.

С 13 часов в горьковском парке начнут работать различные интерактивные площадки для детей перед сценой. А в 14 часов начнутся выступления участников.

- Впервые парк предоставил возможность талантливым детям показать себя еще в прошлом году, - рассказывают организаторы. - Тогда в фестивале приняло участие около 200 участников, в составе коллективов и в качестве сольных исполнителей.

Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами, призами и картами катания на аттракционах Парка.