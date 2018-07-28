В Перми до 20 сентября будет действовать противопожарный период

28 Июль 08:55 2018-07-28T08:55:37+03:00

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Как сообщили в администрации Перми, на территории города противопожарный период продлится до 20 сентября. В этот период сотрудники городского лесничества будут регулярно патрулировать места массового отдыха людей, проверять объекты, прилегающие к лесам и находящиеся в зоне риска лесных пожаров.

В лесничестве отмечают, что пока нарушений не зафиксировано.

Кроме этого, лесники контролируют исправность шлагбаумов, которые установлены на въездах в лесные массивы на территории Перми, и проводят все необходимые мероприятия по предотвращению возгораний.

В МЧС отмечают, что в ряде территорий Пермского края действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры в границах населенных пунктов, сжигать мусор, проводить палы травы и огневые работы.

- Пресекайте любые попытки детей поджечь траву, - предупреждают спасатели. - И помните, что безобидный на первый взгляд пал сухостоя или мусора может обернуться настоящей трагедией.