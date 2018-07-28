2018-07-28T08:33:39+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении на трассе Пермского края погибла 36-летняя женщина

Еще два человека находятся в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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В аварии пострадали два человека, одна женщина погиблаВ аварии пострадали два человека, одна женщина погиблаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Страшная авария случилась вечером в пятницу на 18 километре трассы "Полазна - Чусовой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 43-летний водитель "Мазда Вериса" выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с "Фольксваген Тигуан", который двигался по своей полосе.

За рулем "Тигуана" находилась 57-летняя женщина, она не пострадала. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель "Мазды" и его пассажир, 36-летняя пассажирка японского автомобиля погибла.

В полиции сообщили, что по факту аварии проводится проверка.

Напомним, еще одна страшная авария случилась неделю назад. Семья пермяков с двумя детьми - двухлетней дочкой, 15-летним сыном и его другом - возвращались из аквапарка в Екатеринбурге на автомобиле "Фольксваген Поло". За рулем была 35-летняя женщина, которая выехала на встречную полосу и начала совершать обгон фуры. Их иномарка врезалась в "Лексус", который двигался по своей полосе. Удар был такой силы, что все пять человек, которые были в "Поло", погибли мгновенно. По данному факту расследуется уголовное дело.

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