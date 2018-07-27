2018-07-27T16:04:01+03:00
Происшествия

Пропавшую 33-летнюю женщину нашли мертвой в Перми

1 июля она вышла из бара и пропала
Елена КОНОВА
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В Перми нашли мертвой пропавшую 33-летнюю женщину. Напомним, Надежда Ш. пропала 1 июля. Она вышла из бара, который находится на Площади Восстания, и ушла в неизвестном направлении. Волонтеры несколько раз выходили на поисковые мероприятия.

- Тело пропавшей пермячки найдено, она погибла, - сообщили волонтеры отряда имени Ирины Бухановой.

Ранее мы писали о том, что с начала купального сезона на речках Пермского края погибло 29 человек, в том числе - 6 детей. Как пояснили в МЧС, чаще всего пермяки гибнут в необорудованных для купания местах. Очередной несчастный случай произошел буквально 25 июля - из реки в Кудымкарском районе достали тело утонувшего 42-летнего мужчины. Еще одно происшествие - на этот раз в Добрянке - закончилось благополучно. Из Камы отдыхающие вытащили тонувшего человека.

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