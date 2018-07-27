«Звезда» начала подготовку к кубковому матчу

27 Июль 15:25 2018-07-27T15:25:15+03:00

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После волевой победы над ФК «Челябинск» 2:1 футболисты, на которых выпала основная нагрузка, провели восстановительную тренировку с тренером команды Алексеем Поповым. Остальные же игроки тренировались в обычном режиме.

Футбольный клуб «Звезда» поблагодарил всех болельщиков, которые помогли одержать первую, историческую победу.

- Заполненная болельщиками, показавшими высокую культуру боления, Западная трибуна помогла команде переломить ход этой безумной встречи – отыграться и выйти вперед, - говорится в обращении клуба. - Именно за вас вчера бились футболисты и вам посвящали свои голы.

Расслабляться игрокам пермского клуба некогда. 30 июля в 1/128 финала Кубка России пермская «Звезда» примет на своем стадионе «Зенит-Ижевск». Начало встречи в 19 часов. Вход свободный

Кроме того, «Звезде» предстоит выезд в Ульяновск на матч с местной «Волгой». Игра пройдёт в четверг, 2 августа.