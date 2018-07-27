В Соликамске 46-летний мужчина из ревности убил свою сожительницу

27 Июль 14:33 2018-07-27T14:33:40+03:00

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46-летнему жителю Соликамска предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Утром 17 июля в комнате общежития, расположенного в центре Соликамска, безработный мужчина в пьяном угаре приревновал свою сожительницу и жестоко ее избил. Женщина от полученных травм скончалась, сообщили в краевом следственном комитете.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в Перми осудили налетчиков, которые связали продавца и ограбили салон сотовой связи. Они прихватили 30 телефонов на полмиллиона рублей. В Перми двое мужчин в масках ворвались в салон сотовой связи на улице Ленина перед закрытием торговой точки. Налетчики связали продавца и закрыли его в подсобном помещении. После чего взяли около 30 сотовых телефонов на полмиллиона рублей. Продавец сумела освободиться и вызвать полицию. Пермские полицейские установили и задержали двух 26-летних мужчин.