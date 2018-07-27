2018-07-27T13:42:36+03:00
Общество

В Перми в сентябре открывается прямой рейс до Минеральных Вод

Самолеты будут летать по вторникам и субботам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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С 17 сентября вводится авиарейс Пермь - Минеральные Воды. Самолеты 737-800 авиакомпании "Победа" будут летать по вторникам и субботам из Перми в Минводы и из Минвод в Пермь. Лайнер рассчитан на 189 пассажиров, сообщили в краевом минтрансе. Самолеты без пересадок до Минеральных Вод и обратно будут летать до 28 октября.

В ближайшие дни авиакомпания откроет продажу билетов. Стоимость перелета пока не названа.

Ранее мы писали, что на время проведения фестиваля «КАМВА-2018» у Хохловки ограничат движение транспорта. До этнографического музея придется добираться пешком.27, 28 и 29 июля с 9.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на дороге «Пермь – Ильинский – Хохловка». Дачников, которые едут в село Хохловка, обещают пропускать беспрепятственно.

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