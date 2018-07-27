2018-07-27T12:58:38+03:00
Происшествия

В Перми осудили налетчиков, которые связали продавца и ограбили салон сотовой связи

Они прихватили 30 телефонов на полмиллиона рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми двое мужчин в масках ворвались в салон сотовой связи на улице Ленина перед закрытием торговой точки.

- Налетчики связали продавца и закрыли его в подсобном помещении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После чего взяли около 30 сотовых телефонов на полмиллиона рублей.

Продавец сумела освободиться и вызвать полицию. Пермские полицейские установили и задержали двух 26-летних мужчин.

Дзержинский районный суд приговорил подсудимых к 7 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей каждому.

Ранее мы писали, что жителя Прикамья осудили за ложные сообщения о заминированных стадионах «Молот» и «Динамо». На суде он объяснил, что ему «были видения» о том, что там заложены бомбы.

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