В Перми открылся итальянский фестиваль музыкальных фильмов

27 Июль 12:42 2018-07-27T12:43:10+03:00

До 29 июля пермяки смогут погрузиться в мир музыки Италии на Соборной площади

Изменить размер текста: A A

В Перми проходит фестиваль итальянских музыкальных фильмов. На Соборной площади краевой столицы возвели специальный белый шатер, в котором будут транслироваться новые музыкальные фильмы.

Как сообщили в пресс-службе краевого минкульта, искушенному пермскому зрителю будет представлена и опера Андре Шенье - громкая премьера Ла Скалы, прошедшая в конце декабря минувшего года, а также июньский концерт в Милане с участием Дениса Мацуева.

27 июля днем на Соборной площади для детей будет показана классика итальянского кинематографа - «Приключения Пиноккио». Начало в 16 часов. В 18.30 зрители увидят знаменитый фильм-балет Театр ла Скала «Ромео и Джульетта».

Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть финал знаменитого конкурса итальянской песни - Сан-Ремо 2018 года и концерт самой известной пары - Аль Бано и Ромины Пауэр в Колизее Вероны