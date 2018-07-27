2018-07-27T12:43:10+03:00
Звезды

В Перми открылся итальянский фестиваль музыкальных фильмов

До 29 июля пермяки смогут погрузиться в мир музыки Италии на Соборной площади
Константин КЯКИНЕН
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В Перми проходит фестиваль итальянских музыкальных фильмов. На Соборной площади краевой столицы возвели специальный белый шатер, в котором будут транслироваться новые музыкальные фильмы.

Как сообщили в пресс-службе краевого минкульта, искушенному пермскому зрителю будет представлена и опера Андре Шенье - громкая премьера Ла Скалы, прошедшая в конце декабря минувшего года, а также июньский концерт в Милане с участием Дениса Мацуева.

27 июля днем на Соборной площади для детей будет показана классика итальянского кинематографа - «Приключения Пиноккио». Начало в 16 часов. В 18.30 зрители увидят знаменитый фильм-балет Театр ла Скала «Ромео и Джульетта».

Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть финал знаменитого конкурса итальянской песни - Сан-Ремо 2018 года и концерт самой известной пары - Аль Бано и Ромины Пауэр в Колизее Вероны

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