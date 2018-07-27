В поезде, который проезжал через Пермь, умерла 74-летняя пенсионерка
74-летняя пенсионерка ехала из Омска в Москву на лечение в поезде №91 "Северобайкальск-Москва".
Перед прибытием на станцию Пермь-II (примерно в 11.30) женщина скончалась в своем вагоне. Как отметили в линейном отделе полиции, пенсионерка страдала онкологическим заболеванием и умерла из-за болезни.
Ранее мы писали, что в Пермском крае ищут свидетелей аварии у железнодорожного вокзала. 24 июля в Кизеле в 7 часов 40 минут после прибытия поезда Екатеринбург - Соликамск у шлагбаума железнодорожного вокзала по ул. Привокзальная, 1 была сбита женщина. Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также водителя, допустившего наезд на женщину. Их просят срочно обратиться в отдел ГИБДД Кизела.