МЧС предупреждает о сильном ветре, грозе и граде в Пермском крае

27 Июль 12:05 2018-07-27T12:05:25+03:00

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ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает жителей Прикамья об ухудшении погоды. 27-28 июля на территории региона ожидается переменная облачность. По северу краю ночью будут идти кратковременные дожди, грозы.

28 июля днем, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, по северу краю сильные, а в отдельных районах грозы и град. Кроме того, усилится ветер до 12 метров в секунду, во время грозы до 22 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°, по северу до 20°.

Жителей Прикамья просят отложить прогулки и поездки до улучшения погодных условий. Водителям следует быть внимательными и осторожными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье похолодает сразу на 10 градусов. А в начале следующей недели погода обещает быть комфортной.