2018-07-27T11:28:54+03:00
Общество

В Прикамье в проекте устранения цифрового неравенства участвует рекордное количество сел и деревень

В 2018 году высокоскоростной интернет появится в 61 населенном пункте
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье приступили к реализации плана устранения цифрового неравенства. В этом году в 61 поселении появится высокоскоростной интернет. Надо сказать, что это самая большая стройка в стране.

Жители малых населенных пунктов региона могут подключиться к интернету со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Доступ к сети получили уже более 40 тысяч жителей региона.

Работы уже завершены в деревнях Теплая и Семсовхоз Кунгурского района, Малая и Крохово Пермского районов а также в поселке Парма Губахинского городского округа.

- Жители малых населенных пунктов получили доступ к информационным порталам, медиаресурсам, социальным сетям, а также к Единому порталу госуслуг, где в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг, - комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов,.

Сейчас связисты завершают установку Wi-Fi-оборудования в д. Ясыри Пермского района и д. Мижуева Кудымкарского района. Также началась прокладка оптики в Чернушинском и Бардымском районе, где к сети интернет будут подключены соответственно 17 населенных пунктов.

Напомним, что доступ к высокоскоростному интернету по итогам 2017 года получили 109 сел и деревень края численностью от 250 до 500 человек.

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