2018-07-27T10:38:51+03:00
Происшествия

В Пермском крае ищут свидетелей аварии у железнодорожного вокзала

В Кизеле утром после приезда поезда у шлагбаума была сбита женщина
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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24 июля в Кизеле в 7 часов 40 минут после прибытия поезда Екатеринбург - Соликамск у шлагбаума железнодорожного вокзала по ул. Привокзальная, 1 была сбита женщина.

Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также водителя, допустившего наезд на женщину. Их просят срочно обратиться в отдел ГИБДД Кизела.

Ранее мы писали, что в Перми пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась в машине "Скорой помощи". Авария произошла 26 июля около 21.20 на улице Репина в микрорайоне Гайва. 47-летний водитель Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую проезжую часть. Водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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