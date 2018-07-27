В Пермском крае судебные приставы пришли к должнице по приглашению на свадьбу

27 Июль 10:20 2018-07-27T10:20:16+03:00

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В Республике Коми девушка взяла в аренду автомобиль и разбила его. Ущерб она не возместила и исчезла. Служба судебных приставов республики объявила неплательщицу в розыск.

Неплательщица объявилась сама в Пермском крае. Она опубликовала в соцсетях пост, где приглашала на свою свадьбу. Инспекторы пришли к должнице домой в самый разгар подготовки к торжеству и застали должницу врасплох.

Неплательщица сообщила, что она сейчас сидит без работы и ее содержит будущий муж, поэтому оплатить долг она не может. Судебные приставы предупредили ее, что уклонение от финансовых обязательств не позволит молодой жене отправиться в свадебное путешествие.

Ранее мы писали, что судебные приставы заплатят жительнице Березников компенсацию за испорченный отдых. Женщина погасила задолженность за три месяца до поездки за рубеж, но самолет ее не пустили.