В Пермском крае судебные приставы пришли к должнице по приглашению на свадьбу
В Республике Коми девушка взяла в аренду автомобиль и разбила его. Ущерб она не возместила и исчезла. Служба судебных приставов республики объявила неплательщицу в розыск.
Неплательщица объявилась сама в Пермском крае. Она опубликовала в соцсетях пост, где приглашала на свою свадьбу. Инспекторы пришли к должнице домой в самый разгар подготовки к торжеству и застали должницу врасплох.
Неплательщица сообщила, что она сейчас сидит без работы и ее содержит будущий муж, поэтому оплатить долг она не может. Судебные приставы предупредили ее, что уклонение от финансовых обязательств не позволит молодой жене отправиться в свадебное путешествие.
Ранее мы писали, что судебные приставы заплатят жительнице Березников компенсацию за испорченный отдых. Женщина погасила задолженность за три месяца до поездки за рубеж, но самолет ее не пустили.