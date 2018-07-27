В Перми пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе

27 Июль 09:20 2018-07-27T09:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми 26 июля около 21.20 на улице Репина в микрорайоне Гайва. 47-летний водитель Daewoo Nexia сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую проезжую часть. После удара машину отбросило на дерево.

47-летняя женщина скончалась от полученных травм в машине «Скорой помощи».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в ходе проверки выяснилось, что водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Перми проверили водителей такси, более половины оказались нарушителями. Было остановлены для проверки 24 машины. 14 водителей ездили с нарушениями. Также в отношении таксистов составлены 11 протоколов об административных правонарушениях