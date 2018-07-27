2018-07-27T09:32:10+03:00
Происшествия

77-летнюю пенсионерку, пропавшую накануне, нашли в Чусовском районе

Родственники забрали женщину несколько минут назад
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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77-летняя Канифа Мурсалимова вышла 26 июля с дачи в урочище Кушма близ деревни Успенка в Чусовском районе в 13 часов. Через час ее видели в Успенке с граблями. Родные забеспокоились, поскольку женщина могла уехать домой в Закамск. По словам родным, она могла спутать адрес и город.

Родственники Канифы Мурсалимовой начали поиск женщины и сегодня, 27 июля, женщину обнаружили в соседнем поселении в Чусовском районе.

- Сначала нам сообщили, что бабушка находится на Чусовском мосту, но позже выяснилось, что там нашли другую пенсионерку, - сказала внучка Канифы Мурсалимовой. - Наша бабушка гуляла в соседнем от ее дачного кооператива поселении.

Родные забрали женщину буквально несколько минут назад.

Также нашелся мальчик, который пропал в Верещагино 22 июля. 14-летний школьник ушел из дома 22 июля и с тех пор не отвечал на телефонные звонки. Его местонахождения было неизвестно. По всему городу были расклеены объявления о пропаже мальчика, и сегодня стало известно, что пропавший подросток нашелся. Он жив и здоров.

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