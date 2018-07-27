В Пермском крае нашелся 14-летний школьник, который пропал 22 июля

27 Июль 08:25 2018-07-27T08:27:04+03:00

Мальчик ушел из дома и его местонахождение было неизвестно

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В Верещагино родные и близкие почти неделю разыскивали 14-летнего подростка. Около шести вечера 22 июля ученик 7-го класса ушел из дома по ул. Маяковского, 31. В 23.50 того же дня мальчик перестал выходить на связь.

Полиция Верещагино разослало ориентировки по дорогу о поисках мальчика. Свидетели видели, как школьник играл в футбол на школьном стадионе. Сегодня, 27 июля, в краевой полиции сообщили, что мальчик нашелся, с ним все хорошо.

Ранее мы писали, что в Прикамье разыскивают мужчину, который пропал во время сплава. Последний раз 42-летний Александр Шишкин выходил на связь 21 июля. По предварительной информации, Александр может находиться в районе деревень Казаево и Шушпанка.По словам родных Александра, он покинул сплав, никому ничего не сказав.