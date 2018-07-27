Прикамский фестиваль КAMWA вошел в топ-5 туристических событий России

27 Июль 07:35 2018-07-27T07:35:46+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат составил рейтинг самых интересных событий в эти выходные. В ТОП-5 туристических поездок вошел и прикамский фестиваль KAMWA-2018. Кроме того, россиянам предлагают отправиться в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в Подмосковье — на исторический «Зарайский ратный сбор», в Тверскую область — на реконструкцию «Былинный берег» и в Анапу — на фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне».

KAMWA-2018 пройдет с 27 по 29 июля в деревне Хохловка. Ожидается, что в фестивале примут участие представители 19 городов России и 10 стран зарубежья. В этом году гостей ждёт интересная программа. Зрителей ждут музыкальные, танцевальные мастер-классы, занятия по йоге, детские арт-мастерские, город мастеров и этномода. Кроме того, в Хохловке выступят группы Asketics, Абрикосовое дерево, Meszecsinka, Anandi Joys Abound, VEiiLA и другие.Более подробную информацию можно узнать на сайте www.kamwafest.ru.