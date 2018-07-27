2018-07-27T07:08:59+03:00
Общество

Пермяки смогут увидеть уникальное лунное затмение

Специальная программа будет организована в пермском планетарии
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Пермского планетария. Это два редких астрономических явления. Великое противостояние Марса происходит раз в 15-17 лет, полное лунное затмение не намного чаще.

Тем более, что сегодня луна пройдет через центр земной тени и будет более темной и красной, чем обычно. Начнется лунное затмение в 23.24 и достигнет пика в 1.22.

В пятницу вечером пермский Планетарий приглашает жителей и гостей краевого центра на специальную программу и ночное наблюдение за небом в телескоп.

В 22.30 начнется тематическая программа "Тайна Марса", а через час все желающие смогут увидеть лунное затмение и противостояние Марса в телескоп при ясном небе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные