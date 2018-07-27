В Прикамье разыскивают мужчину, который пропал во время сплава

27 Июль 06:43 2018-07-27T14:57:04+03:00

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Житель Чусового 42-летний Александр Шишкин отправился на сплав вместе с друзьями. Днем 21 июля он последний раз выходил на связь с родными. По предварительной информации, Александр может находиться в районе деревень Казаево и Шушпанка.

По словам родных Александра, он покинул сплав и ушел в неизвестном направлении. Друзья отмечают, что мужчина накануне исчезновения ходил в подавленном состоянии и хотел вернуться домой. Около 10 утра никому ничего не сказав он ушел. В 15 часов звонил родственнику, просил забрать его в деревне Казаево, после этого о нем ничего не известно. Друзья и родные забили тревогу, обратились в полицию. Поиски продолжаются.

Приметы мужчины: рост 187, крупного телосложения. Был одет в футболку и шорты.

Родственники просят всех, кто видел Александра, связаться с его женой по телефону 89523312838.