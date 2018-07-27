В Прикамье осужден директор школы, который доплачивал своей дочери
В Осе осужден директор специальной коррекционной школы-интерната. Он признан виновным в растрате в крупном размере.
Осинский суд установил, что с 2010 по 2016 год директор школы-интерната издавал приказы о ежемесячной доплате двум бухгалтерам учреждения. При этом одна из них была его дочерью. Таким образом, было незаконно выплачено 436 тысяч рублей.
Подсудимый должен полностью погасить ущерб, а также выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Тем временем, пермские полицейские ищут потерпевших от действий мошенника. 47-летний мужчина брал деньги в долг и не отдавал. Следователи выяснили, что подозреваемый подходил к сотрудникам автозаправочных станции и шиномонтажных мастерских и просил у них в долг от 5 до 20 тысяч рублей.Сейчас подозреваемый находится под стражей. Потерпевших от действий мошенника просят обратиться в полицию.