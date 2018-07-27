2018-07-27T06:02:50+03:00
Спорт

Пермская «Звезда» одержала историческую победу

Подопечные Константина Парамонова обыграли ФК «Челябинск» в первом домашнем матче сезона
Константин КЯКИНЕН
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фото: группа ФК "Звезда" "Вконтакте"фото: группа ФК "Звезда" "Вконтакте"
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26 июля перед первой домашней игрой после воссоздания футболисты и тренеры пермской «Звезды» обратились с открытым письмом к болельщикам с просьбой поддержать команду во встрече второго тура чемпионата ПФЛ с ФК «Челябинск». И пермяки откликнулись на приглашение. Западная трибуна стадиона «Звезда» была забита почти под завязку. Проиграть команда при такой поддержке не имела права.

Однако первыми счет в матче открыли гости. Игрок челябинской команды Зырянов пробил голкипера пермяков Шумайлова. Однако еще до перерыва «Звезде» удалось сравнять счет. Тюкалов на 45 минуте забил мяч с пенальти.

Во втором тайме «Звезда» забила второй гол. Отличился Секретов на 54 минуте игры. До конца матча счет не изменился. 2:1 - историческая победа «Звезды».

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