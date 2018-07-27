2018-07-27T05:40:34+03:00
Общество

Пермская актриса Зоя Бербер выложила видео о съемках нового сезона «Реальных пацанов»

На нем актеры делают необычную зарядку с оттягиванием ушей [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Перед съемками актриса хорошенько отдохнула на островах. Фото: страница в Instagram Зои Бербер.Перед съемками актриса хорошенько отдохнула на островах. Фото: страница в Instagram Зои Бербер.
Изменить размер текста:

Забавное видео выложила на своей странице в Inststagram звезда «Реальных пацанов», пермская актриса Зоя Бербер.

«Утро должно быть добрым! Реальные пацаны начали и сезон новый снимать, и зарядку делать», - прокомментировала она видеоролик. На нем в черно-белом изображении видно, как актеры делают странные упражнения – они оттягивают уши и строят страшные гримасы, возможно, чтобы разработать мимику перед съемками.

Один из посетителей странички пошутил: «Сегодня утром попробовал сделать зарядку по вашей системе. Гостившая у нас теща после завтрака собрала вещи и уехала. Жена смотрит странно, дети плачут!»

«Ура! Я очень рада, что будет новый сезон, «Реальные пацаны» всегда поднимают настроение!» - не смогла сдержать эмоций одна из посетительниц странички актрисы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатерина Шпица – в Ялте, Зоя Бербер - на Канарах, а Наташа Поли - в Сен-Тропе

Пермские звезды выложили свои пляжные снимки (подробнее)

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер мечтает работать в администрации Перми

Актриса хочет возродить фестивальное движение (подробнее)

Вот так Зоя Бербер делает зарядку..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные