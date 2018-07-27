Пермская актриса Зоя Бербер выложила видео о съемках нового сезона «Реальных пацанов»

27 Июль 05:40 2018-07-27T05:40:34+03:00

Перед съемками актриса хорошенько отдохнула на островах. Фото: страница в Instagram Зои Бербер.

На нем актеры делают необычную зарядку с оттягиванием ушей [видео]

Изменить размер текста: A A

Забавное видео выложила на своей странице в Inststagram звезда «Реальных пацанов», пермская актриса Зоя Бербер.

«Утро должно быть добрым! Реальные пацаны начали и сезон новый снимать, и зарядку делать», - прокомментировала она видеоролик. На нем в черно-белом изображении видно, как актеры делают странные упражнения – они оттягивают уши и строят страшные гримасы, возможно, чтобы разработать мимику перед съемками.

Один из посетителей странички пошутил: «Сегодня утром попробовал сделать зарядку по вашей системе. Гостившая у нас теща после завтрака собрала вещи и уехала. Жена смотрит странно, дети плачут!»

«Ура! Я очень рада, что будет новый сезон, «Реальные пацаны» всегда поднимают настроение!» - не смогла сдержать эмоций одна из посетительниц странички актрисы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатерина Шпица – в Ялте, Зоя Бербер - на Канарах, а Наташа Поли - в Сен-Тропе

Пермские звезды выложили свои пляжные снимки (подробнее)

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер мечтает работать в администрации Перми

Актриса хочет возродить фестивальное движение (подробнее)