Пермская актриса Зоя Бербер выложила видео о съемках нового сезона «Реальных пацанов»
Забавное видео выложила на своей странице в Inststagram звезда «Реальных пацанов», пермская актриса Зоя Бербер.
«Утро должно быть добрым! Реальные пацаны начали и сезон новый снимать, и зарядку делать», - прокомментировала она видеоролик. На нем в черно-белом изображении видно, как актеры делают странные упражнения – они оттягивают уши и строят страшные гримасы, возможно, чтобы разработать мимику перед съемками.
Один из посетителей странички пошутил: «Сегодня утром попробовал сделать зарядку по вашей системе. Гостившая у нас теща после завтрака собрала вещи и уехала. Жена смотрит странно, дети плачут!»
«Ура! Я очень рада, что будет новый сезон, «Реальные пацаны» всегда поднимают настроение!» - не смогла сдержать эмоций одна из посетительниц странички актрисы.
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