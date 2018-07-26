На время проведения фестиваля «КАМВА-2018» у Хохловки ограничат движение транспорта

26 Июль 20:31 2018-07-26T20:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевое министерство транспорта распространило сообщение о том, что в течение трех дней – 27, 28 и 29 июля с 9.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на дороге «Пермь – Ильинский – Хохловка».

- В середине участка дороги, где действует ограничение, нарушителей будет встречать патрульная машина ГИБДД, - предупредили в этом ведомстве.

Но речь всего лишь идет о том, что приехавшие на фестиваль на личном транспорте, должны будут оставить его на автостоянке, а жо этномузея около километра идти пешком – как оно всегда и бывает во время проведения здесь фестивалей.

Дачников, которые едут в село Хохловка, обещают пропускать беспрепятственно.

Как добраться

Добраться до Хохловки можно на рейсовом автобусе № 340 от автовокзала в Перми или на автотранспорте: если ехать из центра города, нужно пересечь коммунальный мост через Каму, проехать микрорайон Гайва, выехать на Ильинское шоссе, затем по указателю «Хохловка» свернуть с шоссе направо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа фестиваля «КАМВА-2018»: как попасть на этнофестиваль в Прикамье, что и когда на нем посмотреть

Программа фестиваля «КАМВА-2018» в Хохловке обещает дефиле этномоды «Племена», конкурс танцев народов мира, ночные концерты и многое другое (подробнее)