В МЧС Прикамья сообщили о том, что полностью справились с пожаром на «Нефтехимике»

26 Июль 19:23 2018-07-26T19:23:47+03:00

До последнего момента была угроза взрыва и распространения огня [видео]

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Пожарные сообщили о том, что полностью справились с пожаром на предприятии «Нефтехимик» в Кировском районе Перми.

- Жертв и угрозы населению нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как сообщил руководитель этого ведомства Андрей Бабинцев, опасность представляло большое количество емкостей с легковоспламеняющимся веществом, которое производилось на нефтехимическом предприятии.

- Всего здесь было 4 железнодорожные цистерны горючего вещества, 10 кубометров жидкости в наземных резервуарах, более 400 двухсотлитровых бочек, которые уже начали взрываться, тем не менее большой взрыв удалось предотвратить.

Сейчас эксперты выясняют возможные причины возникновения пожара, а также берут пробы воздуха, чтобы понять, не скопились ли в нем вредные вещества.

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