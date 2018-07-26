В МЧС Прикамья сообщили о том, что полностью справились с пожаром на «Нефтехимике»
Пожарные сообщили о том, что полностью справились с пожаром на предприятии «Нефтехимик» в Кировском районе Перми.
- Жертв и угрозы населению нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Как сообщил руководитель этого ведомства Андрей Бабинцев, опасность представляло большое количество емкостей с легковоспламеняющимся веществом, которое производилось на нефтехимическом предприятии.
- Всего здесь было 4 железнодорожные цистерны горючего вещества, 10 кубометров жидкости в наземных резервуарах, более 400 двухсотлитровых бочек, которые уже начали взрываться, тем не менее большой взрыв удалось предотвратить.
Сейчас эксперты выясняют возможные причины возникновения пожара, а также берут пробы воздуха, чтобы понять, не скопились ли в нем вредные вещества.
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