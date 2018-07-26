В Перми возбудили уголовное дело против руководителей ранее закрытого приюта для престарелых

26 Июль 18:11 2018-07-26T18:12:20+03:00

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Изменить размер текста: A A

В приюте «Забота» на улице Севастопольской, 28 в Перми до недавнего времени проживало 20 престарелых граждан. Просуществовал он всего год: его закрыли в июле этого года после прокурорской проверки пожарной безопасности.

- При отделке палат и коридоров использовались горючие материалы в виде пластиковых панелей и легковоспламеняющейся краски, пути эвакуации при пожаре были захламлены и завалены различными предметами, отсутствовали схемы эвакуации, - объяснили в краевой прокуратуре.

Но на этом дело не закончилось.

- Установлено, что в приюте оказывались медицинские услуги, хотя у него не было соответствующей лицензии, - сообщили в прокуратуре. – Поэтому было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Обитателей приюта, по утверждениям прокуратуры, забрали родственники.