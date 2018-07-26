С 1 августа в Прикамье вырастут тарифы на газ
Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила новые цены на газ для населения – тарифы вырастут на 4,2 процента.
Так, в квартирах, где есть газовые счетчики, за кубометр газа при использовании газовой плиты придется заплатить 4 рубля 83 копейки, пока платим – 4 рубля 64 копейки. При нагреве воды в газовых и отопительных колонках плата составит 5 рубля 71 копейку, сейчас – 5 рублей 48 копеек.
При отсутствии счетчиков за пользование газовой плитой с человека в месяц будут брать 68 рублей 52 копейки.
При оплате газового отопления в частных домах с 1 августа будут взимать 48 рублей 30 копеек с каждого квадратного метра отапливаемой площади.