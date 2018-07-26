С 1 августа в Прикамье вырастут тарифы на газ

26 Июль 17:41 2018-07-26T17:41:53+03:00

Они увеличатся на 4,2 процента

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Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила новые цены на газ для населения – тарифы вырастут на 4,2 процента.

Так, в квартирах, где есть газовые счетчики, за кубометр газа при использовании газовой плиты придется заплатить 4 рубля 83 копейки, пока платим – 4 рубля 64 копейки. При нагреве воды в газовых и отопительных колонках плата составит 5 рубля 71 копейку, сейчас – 5 рублей 48 копеек.

При отсутствии счетчиков за пользование газовой плитой с человека в месяц будут брать 68 рублей 52 копейки.

При оплате газового отопления в частных домах с 1 августа будут взимать 48 рублей 30 копеек с каждого квадратного метра отапливаемой площади.