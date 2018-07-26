2018-07-26T16:42:30+03:00
Общество

Жителя Прикамья осудили за ложные сообщения о заминированных стадионах «Молот» и «Динамо»

На суде он объяснил, что ему «были видения» о том, что там заложены бомбы
Андрей МАТЛИН
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Судья отнесся к рассказам обвиняемого с недоверием.Судья отнесся к рассказам обвиняемого с недоверием.
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В первый день этого лета – 1 июня – на тревожные телефоны поступили звонки о том, что в Перми заминированы сразу два стадиона – «Молот» и «Динамо». Были подняты на ноги полиция и спасатели, но мин они не нашли.

Зато нашли звонившего – им оказался безработный житель Краснокамска. В этом городе состоялся судебный процесс над «лжеминером».

На суде «шутник» попытался оправдаться.

- Он рассказывал, что, будучи навеселе, будто бы «увидел», как пермские стадионы «Молот» и «Динамо» охвачены огнем из-за масштабных терактов, он принял это за знак свыше и решил предотвратить трагедию, - сообщили в Краснокамском суде.

Судья счел объяснения неубедительными и приговорил «провидца» к 3 годам условно.

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