В Перми осудили убийцу из Бурятии, который пел жертвам песни Наташи Королевой

26 Июль 16:11 2018-07-26T16:11:43+03:00

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В Ленинском районном суде Перми огласили приговор 30-летнему Александру Третьякову.

Его обвиняли сразу по нескольким статьям – в убийстве, разбое, краже и угоне автомобиля.

Его почерком стало то, что своим жертвам, с которыми он знакомился в барах и ресторанах, он напевал фальцетом песни из репертуара Наташи Королевой, уверяя, что он хорошо известен в столичном шоу-бизнесе. Когда знакомые – женщины и мужчины – приглашали его домой, он избивал их и похищал из дома ценные вещи. Одного из потерпевших он забил до смерти.

После этого Александр Третьяков уехал в Бурятию, откуда был родом. Там его и арестовали. Задержанный признался в убийстве и других преступлениях.

Судья Ленинского районного суда Наталья Гонштейн сочла вину обвиняемого полностью доказанной и приговорила его к 19,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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