2018-07-26T14:52:39+03:00
Общество

В Перми проверили водителей такси, более половины оказались нарушителями

Было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Перми сотрудники краевого министерства транспорта и ГИБДД провели операцию «Такси». Было остановлены для проверки 24 машины. 14 водителей оказались нарушителями.

Часть водителей не имели никаких документов, подтверждающих их право на осуществление пассажирских перевозок. У них не было разрешения от Минтранса края, отметок о прохождении осмотра транспортного средства перед выездом, а также медицинском освидетельствовании водителя. Также у них не было путевых листов.

Некоторые таксисты пытались обмануть проверяющих. Они уверяли, что ракраска на автомобиле - это только реклама, а перевозками пассажиров они не занимаются. Однако пассажиры сообщили, что вызвали машину через мобильное приложение.

Кроме того, были остановлены водители, которые не пристегиваются ремнями безопасности, ездят с неработающими фарами, машины не оснащены брызговиками.

Всего сотрудниками ГИБДД составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, сообщили в министерстве транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные