2018-07-26T14:38:11+03:00
Происшествия

В Краснокамске избирают меру пресечения для матери 14-летней девочки, скончавшейся от истощения

Женщину задержали накануне
Елена КОНОВА
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В суде Краснокамска избирают меру пресечения для 37-летней матери Полины, которая скончалась от истощения на прошлой неделе.

Напомним, от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях: по их словам, мать Оксана кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. Сама женщина нигде не работала, долг за коммуналку у семьи перевалил за 100 тысяч рублей. В конце мая Полина пропала, соседи перестали ее видеть. А в середине июля девочка умерла от истощения. Мама Полины утверждает, что девочка сама стала отказываться от еды. Женщина говорит, что никуда не обращалась, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «халатность» и «причинение смерти по неосторожности». Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу, где училась девочка, а также КДН.

25 июля мать девочки задержали. Сегодня проходит первое судебное заседание, где женщине изберут меру пресечения.

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