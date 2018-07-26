2018-07-26T14:22:21+03:00
Общество

Ученые Пермского университета опубликовали карту опасных домов

Они определили участки с неустойчивыми грунтами, где нельзя строить дома
Константин КЯКИНЕН
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фрагмент карты опасных домовфрагмент карты опасных домов
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Ученые Пермского университета составили список домов, в которых уже зафиксированы опасные геологические процессы. В число опасных домов вошли здания по ул. Гашкова, 28а и 28б, ул. КИМ, 5, ул. Куфонина 10 б и 30-32, ул. Веселой, 18 и ул. Фрезеровщиков, 94. Этот список может пополняться по мере выявления новых участков.

Эколог Дмитрий Андреев и геологи Пермского университета отметили, что в краевой столице существуют участки с неустойчивыми грунтами по берегам рек, вблизи крупных оврагов, на участках пересечений тектонических нарушений. Там строить дома опасно. По словам Дмитрия Андреева, в рамках Генплана нужно выделить эти опасные зоны и ограничить строительство в них.

Авторы концепции говорят, застройщикам сложно учитывать специфику геологического строения города. По количеству опасных зон лидируют Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы - по 10, далее идут Индустриальный, Ленинский, Свердловский районы - по 8, затем Дзержинский -7 и Кировский - 5.

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