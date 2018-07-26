В сети появилось видео тушения пожара на химпредприятии в Перми

26 Июль 13:55 2018-07-26T13:55:35+03:00

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26 июля в 11.10 начался пожар на производственной площадке предприятия "Нефтехимик" на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. Горели огромные 200-литровые цистерны с нефтяными продуктами.

В 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. На месте пожара работали 26 единиц техники и 70 человек личного состава в т.ч., от МЧС 16 единиц техники и 48 человек личного состава. Кроме того, к тушению пожара привлекался специальный поезд. На место пожара выезжал начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Андрей Бабинцев.

Как нам рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар был локализован в 12.15. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются. Сейчас проводится разборка и проливка места возгорания. В сети появилось видео, как устраняют последствия пожара.