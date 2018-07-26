В Перми в День ВДВ будет запрещена продажа алкоголя

26 Июль 13:34 2018-07-26T13:34:35+03:00

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В Перми 2 августа в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Все, кто когда-то проходил службу в воздушно-десантных войсках, с нетерпением ждут 2 августа, чтобы встретиться с однополчанами, пройти дружной колонной по городу и, конечно, по традиции нырнуть в фонтан.

Чтобы оградить горожан и самих десантников от соблазна нарушить общественный порядок, Правительством Пермского края принято решение о запрете розничной продажи алкогольной продукции весь день 2 августа.

- Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе городской администрации.