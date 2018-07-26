В Пермском крае иностранец проведет два года в колонии за развратные действия

26 Июль 13:06 2018-07-26T13:08:44+03:00

Он посылал девочке, которой не исполнилось 14 лет, интимные фото и сообщения в социальных сетях

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В Дзержинском районе краевой столицы вынесен приговор 28-летнему жителю иностранного государства, сообщили в следственном комитете Прикамья. Он признан виновным в развратных действиях с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

В суде было доказано, что в октябре 2017 года извращенец посылал девочке интимные фото в социальных сетях. Кроме того, он писал различные сообщения, совершая, тем самым, в отношении нее развратные действия.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что в сентябре 2017 года 39-летний мужчина неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Насильник угрожал девочке, что убьет ее и заставлял ее молчать. В ходе следствия были опрошены многочисленные свидетели, проведены очные ставки, выемки и осмотры предметов. Кроме того, сделано 7 психолого-психологических судебных экспертиз в отношении потерпевшей и обвиняемого.