В Перми осудят 39-летнего мужчину, который насиловал свою племянницу

26 Июль 12:53 2018-07-26T12:53:17+03:00

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В сентябре 2017 года 39-летний мужчина неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Насильник угрожал девочке, что убьет ее и заставлял ее молчать.

В ходе следствия были опрошены многочисленные свидетели, проведены очные ставки, выемки и осмотры предметов. Кроме того, сделано 7 психолого-психологических судебных экспертиз в отношении потерпевшей и обвиняемого.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в трех изнасилованиях с угрозой убийством и трех насильственных действиях сексуального характера, сообщили в краевом следственном комитете.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что школу, в которой училась 14-летняя девочка, скончавшаяся от голода, проверят по поручению губернатора Прикамья. Проверка пройдет и в Комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске.