2018-07-26T11:56:29+03:00
Происшествия

Пермские полицейские ищут потерпевших от действий мошенника

47-летний мужчина брал деньги в долг и не отдавал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГУ МВД по Пермскому краюфото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Сотрудники пермского уголовного розыска задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении серии преступлений. Следователи выяснили, что подозреваемый подходил к сотрудникам автозаправочных станции и шиномонтажных мастерских и просил у них в долг от 5 до 20 тысяч рублей. Мужчина убеждал дать ему взаймы, говоря о том, что деньги нужны срочно, а затем он им вернет долг с процентами. После чего он уходил и больше не возвращался.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Потерпевших от действий мошенника просят обратиться по телефонам: 8 (922) 302-42-01 или 02.

Ранее мы писали, что со стоянки в Чердыни были украдены четыре лодки из дюралюминиевых сплавов и 22 кислородных баллона. Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 100 тысяч рублей. После осмотра место происшествия и опроса свидетелей полицейские задержали 48-летнего сторожа стоянки. В отделении полиции подозреваемый в краже признался в краже и рассказал, что лодки и баллоны он отвез в Пермь и сдал в пункт приема металлолома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные