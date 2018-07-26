Пермские полицейские ищут потерпевших от действий мошенника

26 Июль 11:56 2018-07-26T11:56:29+03:00

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Сотрудники пермского уголовного розыска задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении серии преступлений. Следователи выяснили, что подозреваемый подходил к сотрудникам автозаправочных станции и шиномонтажных мастерских и просил у них в долг от 5 до 20 тысяч рублей. Мужчина убеждал дать ему взаймы, говоря о том, что деньги нужны срочно, а затем он им вернет долг с процентами. После чего он уходил и больше не возвращался.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Потерпевших от действий мошенника просят обратиться по телефонам: 8 (922) 302-42-01 или 02.

Ранее мы писали, что со стоянки в Чердыни были украдены четыре лодки из дюралюминиевых сплавов и 22 кислородных баллона. Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 100 тысяч рублей. После осмотра место происшествия и опроса свидетелей полицейские задержали 48-летнего сторожа стоянки. В отделении полиции подозреваемый в краже признался в краже и рассказал, что лодки и баллоны он отвез в Пермь и сдал в пункт приема металлолома.