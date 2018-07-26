ВТБ в Пермском крае на 15% нарастил кредитный портфель в сегменте малого бизнеса

26 Июль 11:24 2018-07-26T11:24:34+03:00

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Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Пермском крае по итогам первого полугодия 2018 г. увеличился на 4%, до 31,6 млрд рублей. Порядка 79% портфеля приходится на кредиты предприятиям сегмента малого и среднего бизнеса. Основными отраслями, обеспечившими прирост кредитного портфеля по среднему бизнесу, стали инфраструктурное строительство, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, а также торговля.

Объем предоставленного финансирования с начала года составил 17,5 млрд рублей, около 73% из них было выдано компаниям МСБ.

Ресурсный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Пермском крае на 1 июля 2018 г. составил 18,5 млрд рублей, документарный – 4,9 млрд рублей. В срочные депозиты за указанный период ВТБ в Перми привлек 105,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 г. ВТБ в Пермском крае обслуживает 8312 корпоративных клиентов среднего, крупного и малого бизнеса.

Управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ по Пермскому краю Алексей Казаченко отметил: «В первом полугодии 2018 г. мы отмечаем высокую бизнес-активность и интерес к действующим механизмам государственной поддержки. Так, за шесть месяцев этого года по «Программе 1706», реализуемой совместно с Министерством экономического развития, мы заключили три кредитных соглашения с региональными компаниями на сумму 1,1 млрд рублей. В рамках программы Минсельхоза - восемь кредитных соглашений в общем размере 0,65 млрд рублей. Кроме того, значительный прирост кредитного портфеля произошел в сегменте малого бизнеса – на 15,5%, что во многом стало возможным благодаря усиленной работе команды филиала в направлении сотрудничества с предпринимателями».