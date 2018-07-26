2018-07-26T12:58:23+03:00
Происшествия

В Перми локализовали пожар на промышленном предприятии в Кировском районе

Погибших и пострадавших нет
Константин КЯКИНЕН
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Около 11 утра в Перми загорелось промышленное предприятие "Нефтехимик" на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. Горели склады нефтепродуктов на базе предприятия. Пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. В 12.15 пожар был локализован.

Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, - сообщили в краевом МЧС. - На месте пожара работает личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского городского округа: 26 единиц техники и 70 человек личного состава в т.ч., от МЧС 16 единиц техники и 48 человек личного состава.

По предварительной информации, горели 200-литровые цистерны с нефтепродуктами. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Точные причины пожара будут установлены позже.

В Перми горят склады с нефтепродуктами.видео: Подслушано Закамск

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