В Перми локализовали пожар на промышленном предприятии в Кировском районе

26 Июль 10:49 2018-07-26T12:58:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 11 утра в Перми загорелось промышленное предприятие "Нефтехимик" на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. Горели склады нефтепродуктов на базе предприятия. Пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности. В 12.15 пожар был локализован.

Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, - сообщили в краевом МЧС. - На месте пожара работает личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского городского округа: 26 единиц техники и 70 человек личного состава в т.ч., от МЧС 16 единиц техники и 48 человек личного состава.

По предварительной информации, горели 200-литровые цистерны с нефтепродуктами. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Точные причины пожара будут установлены позже.