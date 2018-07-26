2018-07-26T10:35:40+03:00
Происшествия

В Кировском районе Перми горит промышленное предприятие

Пожару присвоен четвертый, повышенный номер сложности
Константин КЯКИНЕН
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В Перми горит промышленное предприятие на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. По этому адресу находятся производственный корпус фирмы "Нефтехимик".

Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.Предприятие не относится к Пермскому пороховому заводу.

- Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, - сообщили в краевом МЧС.

По предварительной информации, горят цистерны с горячей жидкостью. Сейчас продолжается тушение пожара.

Ранее мы писали, что в Перми при пожаре в частном доме в микрорайоне Голый мыс погиб 64-летний мужчина. Густой дым был виден во многих районах города. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Дом с надворными постройками сгорел полностью.

В Перми тушат крупный пожар.Видео: Михаил Арсланов

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