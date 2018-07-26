В Пермском районе хозяева трех собак заплатят покусанной женщине 200 тысяч рублей компенсации

26 Июль 10:09 2018-07-26T10:13:59+03:00

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23 августа прошлого года в деревне Малая Пермского района на женщину напали три собаки, которые принадлежали супружеской паре. Собаки покусали женщину. С ранами на задней поверхности правого бедра пострадавшая обратилась в больницу. Ей предстояло пройти длительное лечение, из-за чего она не могла ходить на работу, сообщили в краевом суде.

Пермский районный суд постановил взыскать с супружеской пары 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, около 14 тысяч в счет утраченного заработка, а также расходы на лекарства и услуги адвоката.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Ранее мы писали, что в Перми судебные приставы скрутили должника, который бросился на них с ножом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пермяк задолжал Федерации автомобильного спорта Пермского края» более 700 тысяч рублей. Судебные приставы приехали забирать у должника автомобиль Subaru-Legacy-Outback. Однако расставаться с иномаркой не входило в планы неплательщика. Когда инспекторы приехали на парковку для изъятия кроссовера, должник выбежал им навстречу с ножом. При этом, он кричал, что готов пойти на убийство, но отдавать иномарку не собирается.