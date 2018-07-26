2018-07-26T09:48:35+03:00
Происшествия

Девочку, выпавшую из окна пятого этажа в Чайковском, доставят вертолетом санавиации в Пермь

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Подслушано Чайковский"фото: "Подслушано Чайковский"
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Маленькую девочку, которая выпала из окна пятого этажа в Чайковском, доставят на вертолете санавиации в Пермь. Как нам сообщили в краевом минздраве, состояние девочки тяжелое, но стабильное.

- У ребенка многочисленные переломы, ушибы и травмы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вертолет доставит пострадавшего ребенка в краевую детскую клиническую больницу. По факту трагедии ведется внутренняя проверка сотрудниками КДКБ и правоохранительными органами.

Напомним, 25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по ул. Декабристов, 1 выпала девочка.

По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы. Соседи утверждают, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин.

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