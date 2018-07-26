В Перми осудят 42-летнего мужчину, который выращивал коноплю

26 Июль 09:24 2018-07-26T09:28:58+03:00

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В Перми завершено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя краевого центра, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Пермяку предъявлено обвинение по шести эпизодам противоправной деятельности. Во время предварительного расследования мужчина содержался под стражей.

По версии следствия, в конце декабря 2017 года стражи порядка получили информацию, что пермяк готовит большую партию наркотиков для реализации. Стражи порядка задержали 42-летнего мужчину с поличным. При досмотре сыщики обнаружили у мужчины несколько свертков с наркотическими веществами.

Кроме того, при обыске квартиры были найдены 10 кг марихуаны. Кроме того, полицейские обнаружили комнату, где рецидивист выращивал коноплю. Стражи порядка насчитали 134 куста наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе краевой полиции.