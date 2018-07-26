В Прикамье сторож стоянки украл четыре лодки из дюралюминия и сдал в металлолом
Со стоянки в Чердыни были украдены четыре лодки из дюралюминиевых сплавов и 22 кислородных баллона. Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 100 тысяч рублей.
После осмотра место происшествия и опроса свидетелей полицейские задержали 48-летнего сторожа стоянки. В отделении полиции подозреваемый в краже признался в краже и рассказал, что лодки и баллоны он отвез в Пермь и сдал в пункт приема металлолома, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее мы писали, что в Перми осудили мужчину, который убил женщину и выбросил тело на помойку. Присяжные заседатели единодушно признали его виновным. Преступление произошло 17 марта в микрорайоне Вышка-2. Сотрудники компании, вывозящей мусор, обнаружили черный пакет, в котором находился труп женщины.