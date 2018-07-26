В Перми иномарка сбила ребенка во дворе

26 Июль 08:08 2018-07-26T08:08:58+03:00

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25 июля в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель автомобиля "Тойота Ярис" во дворе дома по ул. Автозаводской сбил 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, мальчик гулял во дворе один, без сопровождения взрослых. Ребенок получил ушибы, ему назначено лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по ул. Декабристов, 1 выпала маленькая девочка.

По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Соседи пишут в соцсетях, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.